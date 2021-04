Unfälle : Lastwagen prallt gegen Haus: Bewohner und Radler im Schock

Ein Lastwagenfahrer ist in Bargteheide (Kreis Stormarn) gegen ein Haus geprallt, während eine dreiköpfige Familie im Wohnzimmer des Gebäudes saß.

Bargteheide | Der 57-Jährige war am Mittwochnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, druchbrach dann einen Bushäuschen und krachte schließlich ungebremst in das Wohnhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 36, 37 und 4 Jahre alten Bewohner erlitten einen Schock, der Lastwagenfahrer verletzte sich leicht. Das Haus ist den Anga...

