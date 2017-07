Unfälle : Laster kippt nach Unfall auf Autobahn um

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 1 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) umgekippt. Laut Autobahnpolizei prallte der mit Zement beladene Laster am Donnerstagmorgen gegen ein Auto und kippte nach links auf die mittlere Leitplanke. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar. Vermutlich wurden zwei Menschen bei dem Unfall leicht verletzt. Ladung habe der Lastwagen nicht verloren, teilte die Polizei am Morgen mit. Nach Angaben der Autobahnpolizei wurde der Verkehr an dem verunglückten Lkw vorbei geleitet. Größere Behinderungen im morgendlichen Verkehr habe es nicht gegeben.

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 08:58 Uhr