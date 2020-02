Segeln : Lasersegler Buhl verteidigt Führung zur WM-Halbzeit

Melbourne (dpa/lno) – Lasersegler Philipp Buhl bleibt bei der Weltmeisterschaft vor Melbourne Spitzenreiter. Der 30-Jährige aus Sonthofen dominierte das Feld der 130 Boote aus 44 Ländern auch am dritten Qualifikationstag mit seinem vierten Tagessieg und einem zweiten Rang. Damit steigt der Steuermann vom Norddeutschen Regatta Verein (NRV) in Hamburg souverän in die Hauptrunde ein, für die bis zur Medaillen-Entscheidung am Sonntag noch sechs Rennen geplant sind.

13. Februar 2020, 09:39 Uhr

«Da geht's dann richtig los und ich bin bereit», sagte Buhl am Donnerstag über das Aufeinandertreffen mit allen Top-Seglern in einer Gruppe. «Aber wir haben erst Halbzeit. Es ist noch ein langer Weg.»

Auf der anderen Seite des australischen WM-Reviers der Phillip-Bucht machen Buhls Teamkameraden im German Sailing Team bei der WM für die drei Olympia-Disziplinen 49er, 49erFX und Nacra 17 Druck. Die 49er-Vizeweltmeister Erik Heil und Thomas Plößel vom NRV segeln nach einem erneuten Tagessieg als Vierte in Medaillen-Reichweite. Stark verbessern konnten sich die Kieler Justus Schmidt/Max Boehme, die als bestes Top-10-Team des Tages auf Platz sieben vorrückten. Die Führung übernahmen die Österreicher Benjamin Bildstein/David Hussl vor den neuseeländischen Weltmeistern Peter Burling/Blair Tuke.

Die Berlinerinnen Vicky Jurczok/Anika Lorenz sind im 49erFX Fünfte. Tina Lutz (Holzhausen)/Lotta Wiemers aus Kiel starten ihre Aufholjagd am Freitag als 14. Im Nacra 17 kämpfen Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer (Kieler Yacht-Club) als Elfte um den Einzug ins Medaillenfinale, das für die Mixed-Katamaran-Crews und die Skiffsegler am Samstag ansteht.