Segeln : Lasersegler Buhl rückt bei WM auf Platz fünf vor

Für Lasersegler Philipp Buhl hält der Aufwärtstrend bei der Weltmeisterschaft vor Split in Kroatien an. Der 27 Jahre alte Sonthofener verbesserte sich am Samstag mit den Rängen zwei, drei und vier um zwei Plätze. Er liegt nach sechs Wettfahrten direkt vor dem australischen Olympiasieger Tom Burton auf Platz fünf. Die Führung verteidigte der Zyprer Pavlos Kontides. Die Finalrunde beginnt am Sonntag.