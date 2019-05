Museen : Lange Nacht der Museen: Von Polizeimuseum bis Panik City

An der langen Nacht der Museen beteiligen sich am Samstag 57 Hamburger Einrichtungen. Zum 19. Mal können Interessierte von 18.00 bis 2.00 Uhr morgens Ausstellungen besuchen und an rund 900 Veranstaltungen teilnehmen, wie der Museumsdienst Hamburg mitteilte. Darunter sind Mitmachaktionen, Vorträge, Führungen, Konzerte und Filme.

von dpa

18. Mai 2019, 09:28 Uhr

Auch das Hamburger Polizeimuseum öffnet seine Türen. Zum 30-jährigen Bestehen des Landeskriminalamtes werden dort Einblicke in Kriminalfälle aus den letzten drei Jahrzehnten gegeben. Erfahrene Kommissare führen durch die Ausstellung. Zum ersten Mal dabei sind in diesem Jahr das Helmut-Schmidt-Forum und die Panik City von Udo Lindenberg. Neu ist auch das Kinderprogramm und die Lange-Nacht-Aftershowparty im Museum für Hamburgische Geschichte.

Besucher können mit ihrem Ticket zwölf Lange-Nacht-Busshuttle-Linien nutzen, außerdem Alsterdampfer, Elbbarkassen, Leihräder und die regulären HVV-Linien.