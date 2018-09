Agrar : Landwirtschaftskammer: Klimaschutz beginnt im Kuhstall

von dpa

13. September 2018, 02:45 Uhr

Aktiver Klimaschutz beginnt für einen Milchbauern im Kuhstall. Moderne Technik kann helfen, den Stromverbrauch deutlich zu senken, und so auch CO2-Emissionen zu reduzieren. Für den Landwirt rechnen sich solche Investitionen, sagte Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Wie das konkret funktioniert, will die Landwirtschaftskammer heute auf einem Bauernhof in Stafstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde vorstellen. In dem Betrieb wurde der Energiebedarf unter anderem zum Melken, zum Kühlen der Milch und für die Beleuchtung analysiert und die Energiesparpotenziale ermittelt. Das Projekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert und deutschlandweit bei 19 Milchviehbetrieben durchgeführt.