Wahlen : Landtagswahl 2022 im Norden am 8. Mai

In Schleswig-Holstein wählen die Bürger am 8. Mai im nächsten Jahr einen neuen Landtag.

Kiel | Einem entsprechenden Terminvorschlag von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) stimmte das Kabinett am Dienstag zu. Eine Woche später wird im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gewählt. Zuvor steht am 26. September dieses Jahres die Bundestagswahl an. Das Landeswahlgesetz sieht vor, dass die Landesregierung den Wahltag best...

