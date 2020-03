Landtag : Landtag will 500 Millionen Euro Nothilfeprogramm beschließen

Der Landtag will heute in Kiel ein Nothilfeprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro wegen der Corona-Krise beschließen. Damit sollen unter anderem die wirtschaftlichen Folgen für Betriebe und Beschäftigte gemildert werden. Welche Personengruppen genau Hilfen erhalten, ist noch offen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte am Dienstag, idealerweise sollten erst die Bundeshilfen feststehen, bevor die Landesprogramm ausgestaltet werde. Schleswig-Holstein will die 500 Millionen Euro über Kredite finanzieren.

Avatar_shz von dpa

18. März 2020, 00:23 Uhr

Dazu ist wegen der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament notwendig. Die oppositionelle SPD hat bereits ihre Unterstützung zugesagt. Für die 500 Millionen Euro soll ein Nachtragshaushalt am Mittwoch beschlossen werden. Im Plenum wird Günther eine Regierungserklärung zur aktuellen Corona-Krise abgeben. Dazu ist eine Aussprache vorgesehen.