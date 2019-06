Landtag : Landtag in Kiel entscheidet über Nachtragshaushalt

von dpa

20. Juni 2019, 05:48 Uhr

Der Landtag in Kiel entscheidet heute über einen Nachtragshaushalt in Höhe von 19,5 Millionen Euro. Damit will die Landesregierung von CDU, Grünen und FDP in diesem Jahr Mehrausgaben für Landwirtschaft und Digitalisierung finanzieren. Der Gesetzentwurf von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sieht insbesondere bei der Dürrehilfe für Bauern, beim Wolfsmanagement und beim Breitbandausbau Bedarf. Der Nachtragshaushalt soll ohne Schulden durch Einnahmesteigerungen und Ausgabenkürzungen finanziert werden. Eröffnet wird die Sitzung (10.00 Uhr) mit einem Antrag der SPD. Sie fordert für Autofahrer, die in Rettungsgassen wenden, härtere Strafen. Es müsse in solchen Fällen Fahrverbote geben.