Landtag : Landtag diskutiert über Fehmarnbelt-Tunnel

Der Fehmarnbelt-Tunnel ist erneut im Fokus des Kieler Landtags. Das Parlament debattiert über die Chancen des Milliardenvorhabens. Bald soll der Bau auch auf deutscher Seite starten.

Kiel | Der Landtag in Kiel diskutiert am Freitag (10.00 Uhr) über den geplanten Ostsee-Tunnel von Fehmarn nach Dänemark. In einem Antrag der Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und FDP heißt es, das Milliardenprojekt sollte so umgesetzt werden, dass die positiven Effekte im Sinne des Landes und der Region gehoben werden. Die Landesregierung solle die wirtschaftl...

