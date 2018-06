Landtag : Landtag: Diesel-Fahrverbot und Verfassungsbeschwerden

Schleswig-Holsteins Landtag berät am heutigen Mittwoch zum Auftakt seiner Juni-Tagung über das drohende Fahrverbot für ältere Diesel-Pkw am Kieler Theodor-Heuss-Ring. Umweltminister Robert Habeck hatte ein Verbot für Diesel-Pkw und den Bau einer Schutzwand vorgeschlagen, um die Grenzwerte für Stickoxid-Emissionen an der Verkehrsachse künftig einzuhalten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) lehnen ein Fahrverbot ab.

von dpa

13. Juni 2018, 06:22 Uhr

Weitere Themen sind am Mittwoch im Landtag ein Landeszuschuss in Höhe von zehn Millionen Euro für den geplanten Ausbau des Holstein-Stadions, eine Verlängerung des Windkraft-Moratoriums und ein Gesetzesvorstoß des SSW. Der sieht vor, dass Bürger ihre Grundrechte in Schleswig-Holstein künftig auch vor dem Landesverfassungsgericht einklagen können.