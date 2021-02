Landtag : Landtag debattiert über Haushalt mit Milliarden-Notkredit

Schleswig-Holsteins Schuldenberg steigt um eine Milliardensumme. Koalitions- und Oppositionsfraktionen sehen dazu in der Corona-Krise keine Alternative. Ein radikaler Sparkurs wäre jetzt falsch, sagt Finanzministerin Heinold in der Haushaltsdebatte.

Kiel | Der Landtag in Kiel hat am Mittwoch abschließend über den Landesetat des laufenden Jahres diskutiert. Der Haushalt sei geprägt von Notkrediten, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Ein radikaler Sparkurs in dieser Krise wäre der falsche Weg. ...

