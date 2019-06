Landtag : Landtag debattiert über die Bundeswehr in der Schule

von dpa

21. Juni 2019, 02:08 Uhr

Die Feuerwehr und die Bundeswehr beschäftigen heute Schleswig-Holsteins Landtag. Zunächst geht es im Plenum um die Auftritte von Jugendoffizieren der Bundeswehr in den Schulen. Die AfD fordert das Bildungsministerium auf, mit der Bundeswehr Gespräche über eine Kooperationsvereinbarung zu führen. Am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause geht es auch um den SPD-Vorschlag für eine zusätzliche Altersversorgung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr. Vorbild des Vorstoßes ist die sogenannte Ehrenrente, von Rettungskräfte in Thüringen profitieren. Im Norden gibt es 1342 Freiwillige Feuerwehren, in denen sich im vergangenen Jahr 49 120 Männer und Frauen engagierten. Zudem steht auf der Tagesordnung des Landtags das Thema Verschwendung von Lebensmitteln.