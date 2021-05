Landtag : Landtag bringt Auflösung der Pflegeberufekammer auf den Weg

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat ein Gesetz zur Auflösung der Pflegeberufekammer auf den Weg gebracht.

Neumünster | Der Gesetzentwurf soll jetzt im zuständigen Ausschuss beraten werden, beschlossen die Abgeordneten am Mittwoch. In März hatten die Mitglieder der Pflegeberufekammer in einer Abstimmung mit großer Mehrheit für die Auflösung votiert. Fast 92 Prozent der teilnehmenden Mitglieder stimmten dafür, gut 8 Prozent waren für eine Fortführung der Kammer. Teil...

