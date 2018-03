Landtag : Landtag berät über Wohnungsnotstand und Diesel-Autos

Wohnungsnot, Gesundheitsversorgung und Einbürgerung. Zum Auftakt der Landtagssitzung stehen soziale Themen im Vordergrund. Im Parlament in Kiel geht es aber auch um drohende Fahrverbote für Diesel.

von dpa

21. März 2018, 05:24 Uhr

Mit einer Aktuellen Stunde über den Wohnungsnotstand im Norden startet der Landtag in Kiel heute (10.00 Uhr) in seine Märztagung. «Das Thema sozialer Wohnungsbau hat Dringlichkeit», sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. Auch die Grünen sehen dringenden Behandlungsbedarf. «Wohnungsnot ist in Ballungszentren und am Hamburger Rand groß», sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, Marret Bohn, im Vorfeld der Tagung. Außerdem debattiert das Parlament über mögliche Diesel-Fahrverbote in Kommunen, die Sicherung der Gesundheitsversorgung im Land und eine bessere Einbürgerung in Schleswig-Holstein lebender Ausländer.