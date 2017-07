Landtag : Landtag berät über Verkehrsplanung und Kita-Gesetzgebung

Die Planung der Infrastruktur steht am Donnerstagvormittag im Mittelpunkt der Landtagssitzung in Kiel. Dabei geht es zum einen um die Frage, wie die Planungen für die Infrastruktur vereinfacht und damit beschleunigt werden können. Dazu liegen dem Parlament Initiativen der Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und FDP sowie des oppositionellen SSW vor. In einem weiteren Punkt steht die Forderung der SPD zur Debatte, die Verwaltung der Bundesstraßen nicht an den Bund zu übertragen. Die Regierungsfraktionen wollen einen solchen Schritt aber zumindest prüfen. Am Nachmittag diskutiert der Landtag unter anderem über eine Neuordnung der Kita-Gesetzgebung und über das Gesundheitsmanagement an den Schulen.

erstellt am 20.Jul.2017 | 02:00 Uhr