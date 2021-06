Landtag : Landtag berät über Klimaschutz und Kommunalwahlrecht

Klimaschutz und ein Kommunalwahlrecht für alle im Fokus des Landtags: Mit seinem Klimaschutzgesetz will Umweltminister Albrecht den Bau von Solaranlagen bei gewerblichen Immobilien vorantreiben. Seine Pläne haben auch Folgen für Besitzer eines Eigenheims.

Kiel | Der Klimaschutz in Schleswig-Holstein rückt am Donnerstag in den Mittelpunkt der Landtagsberatungen in Kiel. Erstmals beraten die Abgeordneten den Entwurf von Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) für ein neues Klimaschutzgesetz. Die Landesregierung will es beim Bau gewerblicher Immobilien zur Pflicht machen, eine Solaranlage zu installieren. Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.