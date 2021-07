Kommunen : Landräte treffen sich in Timmendorfer Strand

Landräte aus ganz Deutschland kommen am heutigen Freitag (13.30 Uhr) in Timmendorfer Strand zur Jahrestagung des Deutschen Landkreistags zusammen.

Timmendorfer Strand | Als Redner werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet. Für das Treffen in einem Hotel an der Ostsee im Kreis Ostholstein gelten strenge Corona-Auflagen. Landrat in Ostholstein ist Reinhard Sager, gleichzeitig Präsident des Deutschen Landkreistags. Sager forderte vor...

