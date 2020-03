Krankheiten : Landkreis Ludwigslust-Parchim schließt Schulen und Kitas

Avatar_shz von dpa

13. März 2020, 12:22 Uhr

Wegen der wachsenden Zahl von Infektionen mit dem neuen Coronavirus bleiben im Landkreis Ludwigslust-Parchim von Montag an alle Schulen und Kitas geschlossen. Das teilte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Freitag mit. Grund seien die großen Pendlerzahlen aus dem Landkreis nach Hamburg, wo am Wochenende die Frühjahrsferien enden. Die Schließungen gelten demnach bis auf Weiteres.