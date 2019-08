Computer : Landeszentrum für E-Sport startet später

von dpa

22. August 2019, 08:46 Uhr

Die Eröffnung des bundesweit ersten öffentlich geförderten Landeszentrums für E-Sport und Digitalisierung in Kiel verzögert sich. Dies bestätigte die Landeshauptstadt der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Die Planungen bezüglich der Finanzierung und der baulichen Umsetzung seien komplex und benötigten mehr Zeit als ursprünglich geplant, heißt es in einer Stellungnahme. Geplant war die Eröffnung zunächst zur Digitalen Woche in Kiel, die vom 7. bis 14. September läuft. Das Innenministerium erwartet die Eröffnung noch in diesem Jahr. Stadt und Land haben für das Zentrum Fördermittel in Höhe einer Viertelmillion Euro bereitgestellt.