Agrar : Landesweiter Schafmarkt: 700 Tiere suchen neue Schäfer

von dpa

22. August 2018, 09:14 Uhr

Husum (dpa/lno) – In Husum hat am Mittwoch der landesweite Schafmarkt seine Pforten geöffnet. Er gilt bundesweit als einer der größten Viehmärkte dieser Art und lockt zahlreiche Züchter aus ganz Deutschland an die Nordsee. Bis Samstag werden in den Messehallen rund 700 Schafe prämiert und anschließend versteigert. Neben Fleisch-Schafen und -Böcken der Rasse Texel stehen unter anderem Landschafrassen zum Verkauf. Schleswig-Holstein gilt nach Angaben des Landesverbands mit seinen derzeit rund 195 000 Schafen als drittgrößtes Schafland in Deutschland nach Bayern und Baden Württemberg. Die Schafbockauktion in Husum gibt es seit mehr als 60 Jahren.