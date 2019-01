Verwaltung : Landesverwaltung wächst und wird jünger

Von den 70 000 Beschäftigten der Landesverwaltung in Schleswig-Holstein werden bis zum Jahr 2029 gut 18 500 Frauen und Männer das Ruhestandsalter erreicht haben. Das geht nach Angaben der Staatskanzlei aus einem neuen Personalbericht hervor. Demnach stieg die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse bis Dezember 2017 im Vorjahresvergleich um 1033 auf 69 958. 57 Prozent davon waren Frauen. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten sank um fast vier Prozentpunkte auf 31,5 Prozent. Die Zahl der geplanten Einstellungen von Nachwuchskräften für die Jahre 2018 bis 2026 wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 2452 auf 19 473.

von dpa

04. Januar 2019, 12:21 Uhr

«Das Land kann aufgrund der vorliegenden Daten zur Altersstruktur sowie der Prognose zu Pensionierungen und Renteneintritt nun noch gezielter Nachwuchskräfte bedarfsgerecht ausbilden», sagte Staatskanzleichef Dirk Schrödter. Das Land wolle mehr junge Menschen für den Öffentlichen Dienst interessieren und gewinnen. Nur so könne der notwendige Bestand an qualifiziertem Fachpersonal in der Landesverwaltung rechtzeitig gesichert werden.

In den Bericht wurden erstmals die Themen Arbeitsfähigkeit, Gesundheit und Arbeitszufriedenheit aufgenommen. In einer repräsentativen Befragung schätzten 67 Prozent der Mitarbeiter ihre Arbeitsfähigkeit als gut und sehr gut ein. 83 Prozent bewerteten ihre Gesundheit als mindestens gut, 82 Prozent gaben sich mit ihrer Arbeit zufrieden.