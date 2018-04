Kriminalität : Landesregierung setzt weiter auf den Weißen Ring

Die Landesregierung in Kiel sieht den Weißen Ring weiterhin als wichtigen Partner bei der Betreuung von Kriminalitätsopfern. Dies machten die Staatssekretäre Torsten Geerdts (Inneres) und Wilfried Hoops (Justiz) am Mittwoch nach einem Gespräch mit der Bundesvorsitzenden Roswitha Müller-Piepenkötter in Hamburg klar. Hintergrund sind die Vorwürfe sexueller Belästigung gegen einen früheren Leiter der Außenstelle Lübeck, die dieser zurückgewiesen hat. Die Gesellschaft sei auf eine Beratung und Betreuung von Opfern angewiesen, erklärte Geerdts.

von dpa

04. April 2018, 17:19 Uhr

«Wir haben gegenüber der Bundesvorsitzenden deutlich gemacht, dass selbstverständlich das Fehlverhalten eines Einzelnen die gute und wichtige Arbeit des Weißen Ringes nicht in Frage stellt», sagte der Staatssekretär. «Wir haben uns überzeugt, dass seitens des Weißen Ringes alles getan wird, um sicherzustellen, dass sich solche Vorkommnisse nicht wiederholen.» Die mutmaßlichen Verfehlungen eines Einzelnen dürften nicht den gesamten Weißen Ring in Misskredit bringen, sagte Justizstaatssekretär Hoops.

Den Angaben zufolge kündigte die Bundesvorsitzende eine Satzungsänderung an. Diese solle der Bundesebene erlauben, in vergleichbaren Fällen direkt in die Betreuungsstellen einzugreifen. Nach den Rücktritten des Landesvorsitzenden Uwe Döring, Ex-SPD-Justizminister in Kiel, und seines Stellvertreters Uwe Rath wird der Landesverband kommissarisch vom stellvertretenden Bundesvorsitzenden Jörg Ziercke geleitet. Der einstige BKA-Präsident war bis 2004 Leiter der Polizeiabteilung im Kieler Innenministerium.