Gesundheit : Landesregierung lockert weiter, Corona-Inzidenz bei 17,9

Mit dem wärmeren und sonnigen Wetter werden auch im Norden die Corona-Regeln leicht gelockert. In Schleswig-Holstein dürfen sich von Montag an wieder mehr Menschen treffen. Und auch in anderen Bereichen ist wieder mehr möglich.

Kiel | Der Blick auf die Corona-Zahlen im Norden lässt die Hoffnung auf einen Sommer mit weniger strengen Regeln aufkeimen. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat am Wochenende nun auch Änderungen der Corona-Verordnung beschlossen. Wegen der stetig sinkenden Infektionszahlen dürfen sich von Montag an im Freien und in geschlossenen Räumen wieder mehr M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.