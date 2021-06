Bundesrat : Landesregierung fordert mehr Geld für Ganztagsbetreuung

Der Bund muss sich nach Ansicht der schleswig-holsteinischen Landesregierung stärker als angeboten an der Finanzierung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler beteiligen.

Kiel | Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) verteidigten am Freitag die Entscheidung des Bundesrats, wegen der Finanzierungsfrage den Vermittlungsausschuss anzurufen. Geplant ist eigentlich, dass jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz be...

