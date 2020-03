Krankheiten : Landesregierung berät über Schulschließungen: Coronavirus

Bleiben Schleswig-Holsteins Schulen ab Montag geschlossen? Gesundheitsminister Garg will dies dem Kabinett wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorschlagen. Die Zahl der Infektionen steigt auch im Norden weiter.

13. März 2020, 06:13 Uhr

Auf einer Sondersitzung berät Schleswig-Holsteins Landesregierung am Freitag das weitere Vorgehen gegen die wachsende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auch im Norden. Thema der Sitzung im Gästehaus der Landesregierung am Nachmittag (16.30 Uhr) ist die Schließung von Schulen. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) will dem Kabinett vorschlagen die Osterferien zu verlängern und bereits am Montag beginnen zu lassen. Die Ferien beginnen im Norden regulär am 30. März.

Am Donnerstag hatte die Kultusministerkonferenz (KMK) eine flächendeckende Schließung von Schulen in ganz Deutschland oder in einzelnen Regionen nicht ausgeschlossen. Das sagte die Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), nach Beratungen der Kultusminister in Berlin.

Bis Donnerstagabend waren im Norden 35 Menschen an Covid-19 erkrankt, zwei von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden.