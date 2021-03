Forstwirtschaft : Landesforsten setzen beim Wald der Zukunft auf Vielfalt

Der Klimawandel stresst den Wald zunehmend. Die Entscheidungen von heute in der Forstwirtschaft müssen für Jahrzehnte halten. Die Landesforsten Schleswig-Holstein schauen per Modell weit in die Klimazukunft des Nordens.

Neumünster | Der Wald in Schleswig-Holstein wird nach Überzeugung von Landesforsten-Direktor Tim Scherer künftig ein anderes Gesicht bekommen. „Wir werden noch viel stärker in die Mischung gehen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Künftig sollen im landeseigene...

