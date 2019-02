Hochschulen : Landesbischof Ulrich erhält Ehrenpromotion der Uni Kiel

von dpa

01. Februar 2019, 06:04 Uhr

Die Theologische Fakultät der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) verleiht Landesbischof Gerhard Ulrich am heutigen Freitag die Ehrendoktorwürde. Den Beschluss fasste der Konvent der Fakultät bereits am 23. Mai 2018. Die Auszeichnung wird Ulrich bei einer Feierstunde im Schleswig-Holstein-Saal im Kieler Landeshaus verliehen. Die Fakultät würdige damit nicht nur Ulrichs großen Einsatz für Kirche und Theologie in einer modernen Gesellschaft, sondern auch die besondere Qualität der theologischen Aussagen des Landesbischofs, hieß es in einer Mitteilung der Theologischen Fakultät der CAU.