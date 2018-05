Kirche : Landesbischof fordert Gleichstellung im kirchlichen Leben

Die volle Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kirche hat Landesbischof Gerhard Ulrich zum Auftakt eines Theologenkongresses in Lübeck gefordert. Der spezifische Blick von Frauen auf Bekenntnis und Lehre setze neue Gedanken und Einsichten frei, die dringend im theologischen Diskurs benötigt würden, sagte Ulrich am Montag vor rund 80 Theologinnen und Theologen aus den Ostsee-Anrainerstaaten.

von dpa

14. Mai 2018, 17:25 Uhr

Mit Sorge sehe die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland die Bestrebungen einzelner Parteien und Kirchen, in eine vergangene Welt scheinbarer Klarheit und Eindeutigkeit zurückzukehren, sagte der Landesbischof. Mit dem Kongress, der am Dienstag endet, soll an die Einführung der ersten Pastorin in einer Lübecker Gemeinde vor 60 Jahren erinnert werden. Weiterer Anlass ist der Beschluss der lettischen Synode im Jahr 2016, Frauen per Verfassungsänderung von der Ordination auszuschließen.