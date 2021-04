Museen : Land unterstützt Umzug des Deutschen Schallplattenmuseums

Das Deutsche Schallplattenmuseum bekommt beim geplanten Umzug in das ehemalige Kesselhaus der Teldec-Schallplattenfabrik in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckerförde) Hilfe von Land und Bund.

Nortorf | Das Innenministerium fördert den Umbau des Kesselhauses mit 750 000 Euro, wie Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Dienstag mitteilte. Das Geld stammt aus der gemeinsam von Bund und Land finanzierten Ortskernentwicklung. Bisher ist das Museum in einem früheren Wohnhaus in der Nähe untergebracht. „In Nortorf entsteht mit dem Deutschen Sch...

