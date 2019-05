Wohnungspolitik : Land fördert mit Sonderprogramm innovative Wohnprojekte

Mit etwa zehn Millionen Euro fördert Schleswig-Holstein über ein Sonderprogramm neue Ideen und zukunftsfähige Angebote im Wohnungsbau. Damit sollen an rund 50 Standorten in den nächsten Jahren innovative und qualitativ hochwertige Siedlungen entstehen können, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte.

von dpa

07. Mai 2019, 16:21 Uhr

«Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, alle Sparten der Wohnraumversorgung voranzubringen, nicht nur den sozialen Mietwohnungsbau», sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Dazu gehörten auch der frei finanzierte Mietwohnungsbau und vor allem das Wohneigentum. Letzteres müsse nicht unbedingt in Form des klassischen Einfamilienhauses entstehen, das oft viel Fläche verbraucht.

So sollten in einem zweiteiligen Förderprogramm zum einen neue nachbarschaftsfördernde, mitwachsende, barrierefreie und energiesparende Eigentumsformen gefördert werden, erläuterte Grote. Zum anderen würden den Kommunen Zuschüsse für die Planung angeboten, die lebendige, attraktive und gemischte Wohnquartiere überhaupt erst ermöglichten. Das Sonderprogramm soll in der zweiten Jahreshälfte starten.