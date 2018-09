Regierung : Land erneuert Kooperation mit chinesischer Partnerprovinz

Schleswig-Holsteins Landesregierung und die Provinzregierung von Zhejiang haben die seit 1986 bestehende Partnerschaft beider Regionen verlängert. Es sei chinesische Tradition «was man sich einmal versprochen hat, wechselseitig immer neu zu bestätigen», sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Montag in Hangzhou. Die neue Vereinbarung gilt für drei Jahre. «Das Memorandum of understanding ist eine Vertiefung der Freundschaft, die zwischen beiden Regionen besteht.»

Ein Erfolgsbeispiel für die Partnerschaft ist die seit fünf Jahren laufende Kooperation zwischen dem Flensburger Urologen Tillmann Loch und dem 1. Krankenhaus der Universität Zhejiang. Der ehemalige Handball-Profi (THW Kiel) entwickelte eine auf Ultraschall basierende Diagnosetechnik zur Erkennung von Prostata-Krebs, die die Zahl der Biopsien deutlich verringern soll. Loch arbeitet dabei mit dem chinesischen Professor Xie Li-Ping zusammen. Beide lernten sich 1993 während des Medizinstudiums in Kiel kennen. «Was gibt es Besseres, als bei der Diagnose von Krebs auch über Kontinente zusammenzuarbeiten», sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei einem Besuch des Uniklinikums.

Die beiden Mediziner sind von ihrem Projekt überzeugt. «Die Technologie von Prof. Loch kann zur besseren Früherkennung von Krebs führen», sagte Xie Li-Ping. Bei regelmäßiger Kontrolle könne Prostatakrebs im Frühstadium in 97 Prozent der Fälle gefunden werden. Die Technik kam bereits bei mehr als 2000 Patienten zum Einsatz, untersucht wurden damit auch bereits 450 Männer aus China.