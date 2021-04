Sport : Land ermöglicht Sport in sieben Modellprojekten im Norden

Der Sport in Schleswig-Holstein kann vom nächsten Montag (19. April) an mit sieben Modell-Projekten in der Corona-Pandemie wieder starten.

Kiel | Zu den Ausgewählten gehört der Sportverband Flensburg mit Schwimmen, Dart und Tanz, wie Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Dienstag mitteilte. Auch das weibliche U16 Basketball-Team der Itzehoe Eagles und der Itzehoer Ruderclub können ihre Projekte starten. Der Eckernförder Sportverein ist mit drei Fußballteams dabei, ebenso der SSV Henns...

