Brände : Lagerhallen-Brand bei Rendsburg: Rund 250 000 Euro Schaden

von dpa

25. August 2019, 16:11 Uhr

Beim Brand einer Lagerhalle in Friedrichsholm westlich von Rendsburg ist am Sonntag ein Sachschaden von rund 250 000 Euro entstanden. In der 40 mal 50 Meter großen Halle lagerten nach Angaben der Polizei 400 Heuballen, zwei Trecker und zwei Ladewagen, die alle durch das Feuer zerstört wurden. Bei der Brandbekämpfung waren rund 90 Feuerwehrleute aktiv. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde der Brandort durch die Polizei für weitergehende Ermittlungen beschlagnahmt.