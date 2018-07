von dpa

31. Juli 2018, 06:34 Uhr

Handewitt (dpa/lno) - Eine Lagerhalle gefüllt mit Sägespänen ist in Handewitt aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Die zu einem Holzhandel gehörende Halle im Kreis Schleswig-Flensburg habe am Montagabend Feuer gefangen, hieß es von der Polizei am Dienstag. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.