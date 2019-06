Leichtathletik : Läufer kollabieren bei Hitze-Halbmarathon

Für die Teilnehmer am Hamburger Halbmarathon ist die sportliche Herausforderung bei enormer Hitze eine Plage. Einige kollabieren und müssen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr ruft die Alarmstufe «Notfall mit Massenanfall von Verletzten» aus.

von dpa

30. Juni 2019, 16:59 Uhr

Der Hamburger Halbmarathon ist bei 35 Grad Celsius zum Martyrium geworden. Bei dem gut 21 Kilometer langen Rennen durch die Innenstadt sind am Sonntag mehrere Läufer kollabiert und mussten medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehr kam dem Sanitätsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes Hamburg mit 18 Rettungswagen, zwei Notärzten, zwei Löschfahrzeugen, einem leitendem Notarzt und dem Organisatorischem Leiter Rettungsdienst zur Hilfe. Das teilte die Hamburger Feuerwehr nach dem Lauf mit. 141 Läufer mussten versorgt werden, davon wurden 57 in Krankenhäuser gebracht.

Um 10.55 Uhr habe der ASB die Feuerwehr um Hilfe gebeten, informierte der Lagedienst der Feuerwehr. «Durch die Rettungsleitstelle wurde daraufhin die Alarmstufe 'Notfall mit Massenanfall von Verletzten' ausgelöst», hieß es. Die erschöpften und teilweise kollabierten Läufer, die mit geschwächtem Kreislauf, erhöhtem Flüssigkeitsverlust und Verletzungen zu kämpfen hatten, wurden versorgt und in Krankenhäuser gebracht. An der Strecke wurden vier Freiwillige Feuerwehren eingesetzt, die die Läufer zusätzlich mit Wasser versorgten und diese per Sprühstrahl beregneten.

Von 11 215 gemeldeten Läufern waren 8402 an den Start gegangen, von denen 8056 das Ziel erreichten. «Wir haben uns schon vor drei Wochen auf Hitze vorbereitet und die Teilnehmer informiert und ihnen Tipps gegeben», sagte Organisator Karsten Schölermann. «Wasser war nicht unser Problem. Es waren neben den sieben üblichen Wasserstellen fünf weitere Punkte eingerichtet worden.» Allerdings gab es an den Wasserstellen Engpässe beim Nachfüllen der Becher. An einigen Stationen musste die Feuerwehr für Nachschub sorgen.

Bei den Männern siegte der favorisierte Olympiasieger von 2012, Stephen Kiprotich aus Uganda in 1:04:11 Stunden vor Geoffrey Rono (Kenia/1:04:43) und Haimanot Mateb Muluneh (Äthiopien/1:05:02). Schnellste Frau war Melat Kejeta (Kassel) in 1:11:29 Stunden vor Gladys Jeptepkeny (Kenia/1:13:22) und Tabitha Gichia Wambui (Kenia/1:15:33).