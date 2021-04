Gesundheit : Länderchefs im Norden gedenken der Corona-Toten

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr Zehntausende Todesopfer in Deutschland gefordert. An diesem Sonntag gibt es für die Toten eine zentrale Gedenkfeier in Berlin. Auch die Länderchefs im Norden sprechen ihr Beileid aus und werben für Achtsamkeit.

Berlin | Gemeinsam mit ihren Amtskollegen haben auch die Ministerpräsidenten im Norden der Corona-Toten gedacht. „Fast 80 000 Menschen sind seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Jeder und jede Einzelne hinterlässt eine Lücke: im Leben der Angehörigen, der Freunde, Kollegen und Nachbarn, in seinem beruflic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.