Gesundheit : Ladenöffnung: Andrang in Norderstedt auch aus Hamburg

Am ersten Tag der Geschäftsöffnung in Schleswig-Holstein nach wochenlangem Lockdown haben auch zahlreiche Hamburger einen Einkaufsbummel beim nördlichen Nachbarn unternommen.

Kiel | Im Norderstedter Herold-Center beispielsweise herrschte bereits am Montagvormittag lebhafter Betrieb; ein guter Teil der Parkplätze im Parkhaus war von Autos aus Hamburg belegt. Deutlich ruhiger ging es im Mode-Outlet in Neumünster und in der Kieler Innenstadt zu. In Schleswig-Holstein als Vorreiter durften wegen relativ niedriger Corona-Infektions...

