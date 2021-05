Fußball : Kuntz setzt bei U21-EM auf Özcan, Jakobs und Serra

Stefan Kuntz setzt bei der Endrunde der U21-Europameisterschaft in der kommenden Woche in Ungarn und Slowenien auch auf die in der Relegation geforderten Spieler.

Frankfurt am Main | Salih Özcan und Ismail Jakobs vom 1. FC Köln wurden am Montag ebenso nominiert wie Janni Serra von Holstein Kiel. Sie kämpfen bis zum 29. Mai gegeneinander um einen Platz in der Fußball-Bundesliga. Das Trio soll ebenso zum Team nachreisen wie Vitaly Janelt, der mit dem FC Brentford in England an der Aufstiegsrunde in die Premier League teilnimmt. Das ...

