Fußball : Kuntz: Schnelle Entscheidung von HSV-Profi Ambrosius für U21

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz musste Stephan Ambrosius vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV von einem Einsatz bei der Fußball-EM nicht großartig überzeugen.

Hamburg | „Es war so, dass wir telefoniert haben. Er hat mir aber relativ schnell gesagt, er möchte gerne für die deutsche U21 an der EM teilnehmen“, sagte der 58-Jährige am Dienstag im ungarischen Szekesfehervar. Ambrosius soll auch eine Einladung für die Nationalmannschaft Ghanas vorgelegen haben. Der in Hamburg geborene 22-Jährige besitzt die deutsche und...

