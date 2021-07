Fußball : Kuntz nominiert Vagnoman und Brodersen ins Olympia-Aufgebot

Trainer Stefan Kuntz hat am Montag auch zwei Hamburger Fußball-Profis in sein 19-köpfiges Aufgebot für die Olympischen Spiele in Tokio berufen.

Frankfurt am Main | Als einer von sieben frisch gekürten U21-Europameistern wurde Abwehrspieler Josha Vagnoman vom HSV nominiert. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger ist mit seinem Verein gerade im Trainingslager im oberbayerischen Grassau und kuriert eine Oberschenkelverletzung aus. Im Kader steht auch Torhüter Svend Brodersen. Der 24-Jährige trug zuletzt das Trikot ...

