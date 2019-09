Schulen : Kunst AGs bei Hamburger Schülern am beliebtesten

Avatar_shz von dpa

06. September 2019, 15:34 Uhr

An Hamburgs Schulen sind im vergangenen Schuljahr mehr als 1000 kulturelle Arbeitsgemeinschaften und sonstige Gruppen angeboten worden, in den Schüler aktiv werden konnten. Laut einer Umfrage der Schulbehörde unter den 119 weiterführenden Schulen der Stadt gab es 229 Kunstkreise, 79 Theater-AGs und 63 Literaturzirkel. Im musikalischen Bereich habe es jeweils 62 Orchester und Big Bands sowie 101 Chöre gegeben, teilte die Behörde am Freitag mit. Ergänzt worden sei das Angebot um Foto-, Film- und Tanz-AGs. «Ich freue mich, dass Hamburgs Schulen in kultureller Hinsicht so gut aufgestellt sind, denn die Auseinandersetzung mit Künsten aller Art wirkt weit über die Schulzeit hinaus», erklärte Schulsenator Ties Rabe (SPD).