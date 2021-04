Kriminalität : Kulturverein in Hamburg nach Polizeikontrolle geschlossen

Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und anderer Vergehen ist ein Kulturverein in Hamburg-Harburg geschlossen worden.

Hamburg | Nach Angaben der Polizei waren Beamte am Mittwochabend im Bezirk unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Eindämmungsverordnung zu überprüfen. Dabei fiel Zivilfahndern auf, wie mehrere Menschen den Kulturverein betraten und verließen. Im Gebäude trafen die Beamten zehn Personen an, die gegen die geltenden Corona-Maßnahmen verstießen, wie die Polizei am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.