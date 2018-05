Musik : Kulturministerin gratuliert ESC-Viertplatziertem Schulte

Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien (CDU) hat dem Viertplatzierten beim Eurovision Song Contest (ESC), Michael Schulte, zu seinem Erfolg in Lissabon gratuliert. «Ich hoffe, wir hören noch viel mehr von diesem sympathischen jungen Mann, der aus Schleswig-Holstein stammt», sagte Prien am Sonntag laut einer Pressemitteilung. Schulte habe mit seinem Song «You Let Me Walk Alone» viele Menschen in Europa berührt. «Ein authentischer Auftritt, ohne Show und Pomp. Und ein eindringlicher Text, über Familie, Bindung und Verlust, alles andere als banal», lobte die Ministerin. «Mein Glückwunsch.»

von dpa

13. Mai 2018, 16:26 Uhr

Schulte verbrachte einen Teil seiner Kindheit in der gut 1000 Einwohner zählenden Gemeinde Dollerup bei Flensburg. Heute lebt der 28-Jährige im niedersächsischen Buxtehude. Dollerups Bürgermeister Peter-Wilhelm Jacobsen war ob des Erfolgs ganz aus dem Häuschen. «Wahnsinn!!!», schrieb er auf der Internetseite von Dollerup. «Wir freuen uns über Deinen Erfolg und sind stolz auf Dich – super gemacht, Michael!»