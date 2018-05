Literatur : Künstlerhaus erinnert an Roger Willemsen

In Erinnerung an Publizist und TV-Moderator Roger Willemsen wird am Donnerstag (11 Uhr) in Wentorf bei Hamburg die «Villa Willemsen» eröffnet. Die Idee zu dem Künstlerhaus sei wenige Tage vor seinem Tod entstanden, hieß es in einer Mitteilung des Mare Verlags und einer neu gegründeten Stiftung.

von dpa

03. Mai 2018, 02:47 Uhr

«Die persönliche Bibliothek, die Musiksammlung und die erhaltene Einrichtung von Roger Willemsen lassen das Haus zu einem besonderen Ort der Inspiration werden», schrieben die Initiatoren. Über Ziele, Vorhaben und erste Stipendiaten wollen sie bei der feierlichen Eröffnung sprechen.

Willemsen war 2016 im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in Wentorf gestorben. Er gehörte zu den bekanntesten deutschen Intellektuellen. Als Fernsehmoderator, Buchautor und Produzent prägte er das öffentliche Leben in Deutschland mit.