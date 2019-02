Kunst : Künstler Jonathan Meese stellt Lübecker Kunstprojekt vor

von dpa

15. Februar 2019, 01:53 Uhr

Der international bekannte Künstler Jonathan Meese kommt nach Lübeck. Unter dem Titel «Dr. Zuhause: K.U.N.S.T. (Erzliebe)» will der in Ahrensburg bei Hamburg aufgewachsene Künstler sein bislang umfangreichstes Ausstellungsprojekt zeigen. Heute wollen Meese und die Leiter der beteiligten Museen im Lübecker Holstentor Einzelheiten des Projektes vorstellen. In vier Museen der Stadt und der Kulturwerft Gollan werden Bilder, Skulpturen, Installationen und Grafiken aber auch Filme und Texte des Künstlers zu sehen sein. Meeses Ziel ist es nach eigenen Angaben, die Stadt für einige Monate in ein Gesamtkunstwerk verwandeln.