Brände : Küchenbrand in Hamburg: Mann schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

Ein 68-Jähriger Mann ist bei einem Küchenbrand in Hamburg-Wandsbek schwer verletzt worden. Der Herd fing in der Nacht zu Montag aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Feuerwehr drang in die Wohnung im zweiten Obergeschoss ein und rettete den 68-Jährigen. Der Mann kam mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben laut Polizei unverletzt.

von dpa

erstellt am 19.Jun.2017 | 09:06 Uhr