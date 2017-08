Regierung : Kubicki: Konsequenz aus Dieselaffäre

Als Konsequenz aus der Dieselaffäre spricht sich FDP-Vize Wolfgang Kubicki für den Ausstieg Niedersachsens als Anteilseigner des VW-Konzerns aus. «Es macht aus meiner Sicht grundsätzlich keinen Sinn, dass der Staat sich an Wirtschaftsunternehmen beteiligt, die im Wettbewerb stehen», sagte Kubicki der in Düsseldorf erscheinenden «Rheinischen Post» (Dienstag). «Die Verfilzung zwischen Konzern und Staat ist ein Problem, wie wir in Niedersachsen sehen.»