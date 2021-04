Bundestag : Kubicki führt Nord-FDP als Spitzenkandidat in Bundestagswahl

Wolfgang Kubicki ist seit Jahrzehnten ein Aushängeschild der schleswig-holsteinischen FDP. Jetzt soll er den Landesverband erneut in den Bundestagswahlkampf führen. Die Unterstützung der Partei ist groß.

Kiel | Mit dem Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki an der Spitze will die schleswig-holsteinische FDP in den Bundestagswahlkampf ziehen. Bei einer Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der Landesliste am Sonnabend in Neumünster erhielt der 69-Jährige 191 Stimmen. Es gab sechs Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Er war bereits bei der Wahl 2017 Sp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.