Boxen : Kubas Boxer dominieren bei WM

Kuba ist nach der ersten Hälfte der Halbfinalkämpfe bei den Box-Weltmeisterschaften der Amateure in Hamburg erfolgreichste Nation. Die Kubaner zogen am Donnerstag mit drei Boxern in die Endkämpfe am Samstag ein. Am Freitag haben sie die Chance, sich mit vier weiteren Boxern für die Finals zu qualifizieren. Mit jeweils zwei Boxern sind Usbekistan und Kasachstan vertreten.